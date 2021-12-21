В Госдепартаменте США оценили предложения России по гарантиям безопасности

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на Восток, в частности на Украину.
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на Восток, в частности на Украину.
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