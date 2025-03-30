Идея отправки «миротворцев» на Украину без США сомнительна — экс-глава ХДС

Идея отправки «миротворческих сил» Запада на Украину без участия американских военных выглядит сомнительно, заявил бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат немецкого бундестага Армин Лашет 30 марта в интервью изданиям медиагруппы Funke.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии