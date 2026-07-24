ЕС вызовет главу миссии России из-за ударов по Киеву

Bogdan Stupin

"Должность исполняющего обязанности постоянного представителя России в ЕС занимает Карен Малаян.." Ну, да, Россия - страна богатая. Почему бы и не оплатить из госкармана содержание неизвестно кого, непонятно где, неясно зачем...