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Парламентская газета

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ЕС вызовет главу миссии России из-за ударов по Киеву

ЕС вызовет главу миссии России из-за ударов по Киеву

Евросоюз вызовет представителя России в ЕС из-за ударов ВС РФ по Киеву и другим регионам Украины. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х 24 июля.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Должность исполняющего обязанности постоянного представителя России в ЕС занимает Карен Малаян..&quot; Ну, да, Россия - страна богатая. Почему бы и не оплатить из госкармана содержание неизвестно кого, непонятно где, неясно зачем...
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