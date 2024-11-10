В авиастроении сменился командный состав

Постоянный перенос сроков поставок современных отечественных самолетов спровоцировал принятие руководством страны кадровых решенийМАРИНА ЛЫСЦЕВА/ТАСС МС-21 к 2030 году должен стать самым массовым полностью отечественным самолетомчитайте на monocle.
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