Эта история началась задолго до появления первых русских князей. Во время дождя капли попали в бочки с мёдом, и он забродил.
Медовуха
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Эта история началась задолго до появления первых русских князей. Во время дождя капли попали в бочки с мёдом, и он забродил.
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