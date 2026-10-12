Напечатанный реактивный самолет готовится разогнаться до 1000 км/ч

Команда выпускников Университета Бата опубликовала на YouTube видеозапись первого полета Kingchaser, радиоуправляемого реактивного самолета, изготовленного с применением технологий аддитивной печати из материалов PETG и PPS-CF, а также с использованием стержней из углеволокна и алюминиевых деталей.