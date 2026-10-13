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Мы соседи по планете

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25 раздражающих вещей, которые способны вывести из себя даже самого спокойного человека

25 раздражающих вещей, которые способны вывести из себя даже самого спокойного человека

Иногда даже самые уравновешенные люди могут «взорваться» при виде какого-то «раздражителя». А если этих «раздражителей» целых 25, и все они в одном посте… Есть риск, что даже успокоительное и медитации не помогут справиться с проблемой.

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