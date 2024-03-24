Дельфины вновь начали выбрасываться на берег в Сочи Тела двух взрослых особей обнаружили местные жители вчера в Лазаревском районе.
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Дельфины вновь начали выбрасываться на берег в Сочи Тела двух взрослых особей обнаружили местные жители вчера в Лазаревском районе.