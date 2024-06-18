Волатильность Bitcoin, Dogecoin и Ethereum привела к ликвидациям на 290 миллионов долларов

Аналитики выдели криптовалюты Bitcoin , Ethereum и Dogecoin, в рейтинге топ-10, по итогам вчерашней сессии Несмотря на то, что быкам удалось выкупить почти весь слив, по итогам дня и значительно сократить потери, перечисленные цифровые активы стали лидерами по уровню маржин-коллов лонгов.
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