Военное обозрение

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Представитель Белого дома: США и союзники сделали всё для подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению

Представитель Белого дома: США и союзники сделали всё для подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению

Идет третий месяц весны, а многократно обещанное Киевом контрнаступление так и не началось. Постоянные переносы его сроков уже откровенно раздражают западных союзников Украины, в первую очередь Соединенные Штаты.

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