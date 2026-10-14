ВС РФ поразили транспортно-логистический пункт "Эпицентр" в Хмельницком

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские военные поразили транспортно-логистический пункт "Эпицентр", который использовался для хранения и распределения грузов ВСУ в городе Хмельницкий.
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