Не смог пройти мимо публикации ресурса "Кухня народов мира". Очень уж толково всё написано. Хватит пресмыкаться перед ними и заниматься самоуничижением.
Вся их хваленая европейская кухня - нищета, страх и жлобство. Другое дело расстегайчики, осетрина, буженина и борщ
Комментарии
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Александр Симаков
Но блюда из полбы и репы не сохранились до нынешних времён, а лебеду с древесной корой не подают в ресторанах под видом "изысканного блюда". Лягушачьи лапки, фондю, суши и прочие мидии стали едой аристократов может быть потому, что и аристократам жрать было нечего? И чтобы сохранить морду лица, аристократы возвысили эти блюда до своего уровня, объявив их изысканными?
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5 час.
Сергей Федотов
Да, конечно в главном я с вами согласен. Из меню нищих делают культ деликатесов.
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2 час.
Александр Симаков
Сергей, я вот сейчас не понял, Вы этот комментарий написали как пьяница-электрик или как офицер запаса? 😜 Я тоже с Вами согласен, что из меню нищих делают культ деликатеса. И всего лишь с одной целью - чтобы го..но продавать подороже тем, для кого понты дороже денег. 😀
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1 час.
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