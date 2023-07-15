Вся их хваленая европейская кухня - нищета, страх и жлобство. Другое дело расстегайчики, осетрина, буженина и борщ

Александр Симаков Но блюда из полбы и репы не сохранились до нынешних времён, а лебеду с древесной корой не подают в ресторанах под видом "изысканного блюда". Лягушачьи лапки, фондю, суши и прочие мидии стали едой аристократов может быть потому, что и аристократам жрать было нечего? И чтобы сохранить морду лица, аристократы возвысили эти блюда до своего уровня, объявив их изысканными?

Сергей Федотов Да, конечно в главном я с вами согласен. Из меню нищих делают культ деликатесов.