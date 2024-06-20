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Средства ПВО сбили ракету ATACMS и пять беспилотников в Херсонской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников над Херсонской областью, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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