Средства ПВО сбили ракету ATACMS и пять беспилотников в Херсонской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников над Херсонской областью, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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