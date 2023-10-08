Переводчик Будур объяснила, чем лауреат Нобелевской премии по литературе – 2023 отличается от предыдущих

«Впервые не по политическим причинам» Известный скандинавист, писатель и переводчик со скандинавских и английского языков Наталия Будур объяснила корреспонденту «МК» уникальность Юна Фоссе в ряду лауреатов Нобелевской премии по литературе последних лет.