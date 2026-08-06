Украинский самолет в аэропорту Лейпцига оказался загружен боеприпасами

Украинский грузовой самолет, рядом с которым в аэропорту Лейпциг/Галле был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, был загружен боеприпасами, которые предназначались для дальнейшей транспортировки, сообщили немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информацию из внутреннего полицейского отчета.