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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик

Экскурсии по Сочи на 26 июня — 3 июля 📞 8(988)233-22-70 💬 @sochigid 🗓 26 июня 📍 Красная Поляна, прогулка по горным хребтам и любование рододендронами 📍 5000₽ 🗓 29 июня 📍 Утренняя экскурсия с сомелье, обсуждение игристого на завтрак 📍 4000₽ 🗓 30 июня и 1 июля, 8:00 📍 Морская прогулка “Навстречу к дельфинам”, три часа в море 📍 4000₽ взрослым, 3500₽ детям 🗓 30 июня, 17:30 📍 “От места ссылки и каторги к Олимпийской столице”, прогулка с историями о Сочи 📍 1500₽ 🗓 3 июля 📍 Поездка в Солохаул на родину русского чая 📍 5000₽ 📷 Интересный Сочи.

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