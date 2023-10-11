Steak Lovers
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Steak Lovers

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Добавляем к баклажанам на сковороде 3 яйца. Маленькая деталь, но теперь овощи стали сытным ужином, и мясо уже не просят

Добавляем к баклажанам на сковороде 3 яйца. Маленькая деталь, но теперь овощи стали сытным ужином, и мясо уже не просят

Чаще всего баклажаны просто обжаривают с чесноком, подавая их как нехитрую закуску. Достаточно будет добавить прямо на сковороду всего несколько яиц, чтобы моментально превратить скучные овощи в гениальный ужин.

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