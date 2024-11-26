Журналист Хинкл удивился решению конгресса уйти на каникулы

Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление из-за решения конгрессменов уйти на каникулы. «Третья мировая война вот-вот начнётся, а конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы», — написал он в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии