Как выглядело солнечное затмение над Северной Америкой

8 апреля произошло первое солнечное затмение этого года, его наблюдали жители Северной Америки. Оно началось в 21:00 по московскому времени с мексиканских штатов, потом его увидели жители Техаса и центральных штатов США Почти 32 млн человек смогли наблюдать полное затмение.