WSJ рассказала о причинах радикальных изменений в стратегии Трампа

Приостановить введение экономических пошлин президента США Дональда Трампа убедили министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник, 19 апреля такой вывод опубликован в газете Wall Street Journal (WSJ).
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