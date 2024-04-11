Стремя первых: станет ли матч «Краснодара» с «Зенитом» чемпионским

Предстоящий 24-й тур чемпионата России по футболу богат на топовые противостояния. Причем матчи «Краснодар» — «Зенит» и «Локомотив» — ЦСКА представляются таковыми не только из-за статуса команд, но и из-за их положения в турнирной таблице.