Грузинские власти исключают повторение украинского майдана, сторонникам евроинтеграции не хватает заряда

Четвертый день в Грузии продолжаются протесты из-за отказа властей от евроинтеграции. Митингующие сторонники евроинтеграции бросают в полицейских камни и бутылки, строят баррикады, полиция разгоняет их водометами и слезоточивым газом.
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