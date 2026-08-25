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«Механизм уже запущен»: в подполье раскрыли детали скрытой мобилизации женщин на Украине

«Механизм уже запущен»: в подполье раскрыли детали скрытой мобилизации женщин на Украине

На Украине фактически стартовала скрытая мобилизация женщин. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья, уточнив, что в первую очередь новые меры затрагивают медиков и фармацевтов.

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