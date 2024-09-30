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Зарубежные авиакомпании заняли около половины российского рынка перевозок за рубеж

Зарубежные авиакомпании заняли около половины российского рынка перевозок за рубеж

Зарубежные авиаперевозчики занимают долю в 40 процентов на российском рынке заграничных перелетов. Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, передает РБК.

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