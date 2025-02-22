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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

´Это я, это я, это все мои друзья´.

´Это я, это я, это все мои друзья´.

Каждый д ень ребенок в детском саду делает для себя маленькие открытия, приобретает новые знания. К примеру, сегодня воспитанники второй младшей группы №11 на занятии по образовательной области ´Ребёнок и природа´ изучили тему ´Это я, это я, это все мои друзья´.

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