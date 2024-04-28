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О вреде сыро-едения примере семейств двух русских сыроваров — Сироты и Стерлигова.

О вреде сыро-едения примере семейств двух русских сыроваров — Сироты и Стерлигова.

Вот не верю я громогласно-праведным брадоносцам! Что хотите делайте — а не верю! Наверное такое отношение у меня со Льва Николаевича, нашего великого российского гения пошло — после того, как прочла дневники его, да его жены и, одновременно, секретаря-корректора-переписчика-дешифровщика (по многу раз) и отчасти соавтора — Софьюшки.

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