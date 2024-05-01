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Семенович засняли с малышкой на руках и мужчиной рядом — такая счастливая

Семенович засняли с малышкой на руках и мужчиной рядом — такая счастливая

Певица не раз рассказывала, как мечтает о материнстве. Анна Семенович Социальные сетиАнна Семенович ни разу не была замужем, потому что в молодости она всю себя отдавала фигурному катанию, а после завершения спортивной карьеры пробивалась на эстраду.

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