Семенович засняли с малышкой на руках и мужчиной рядом — такая счастливая

Певица не раз рассказывала, как мечтает о материнстве. Анна Семенович Социальные сетиАнна Семенович ни разу не была замужем, потому что в молодости она всю себя отдавала фигурному катанию, а после завершения спортивной карьеры пробивалась на эстраду.