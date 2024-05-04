СЕРГЕЙ МАРДАН Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где размещены американские войска, сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель министерства обороны США, этот шаг последовал за решением властей Нигера изгнать американские войска с территории страны.
Мощный щелбан по лбу американской военщине
Комментарии
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Владимир
НА К---Й пиндосов по всем направлениям!
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12 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Вспоминаю Африкансково Наполеона.. Шака Зулу: " Мешок и крышка всех!"
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9 час.
Karmadon
"Американские военные не могут находиться на базе с российскими солдатами"? Так убирайтесь на хрен, в чем проблема? Тем более, что вас туда никто не звал.
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2 час.
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