Гимнастка Веденеева заявила о завершении карьеры после смены гражданства

Словенская гимнастка Екатерина Веденеева, которой Международная федерация гимнастки (FIG) одобрила возвращение российского спортивного гражданства, объявила о завершении спортивной карьеры на своей странице в Instagram.
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