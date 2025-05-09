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Гимнастка Веденеева заявила о завершении карьеры после смены гражданства

Гимнастка Веденеева заявила о завершении карьеры после смены гражданства

Словенская гимнастка Екатерина Веденеева, которой Международная федерация гимнастки (FIG) одобрила возвращение российского спортивного гражданства, объявила о завершении спортивной карьеры на своей странице в Instagram.

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