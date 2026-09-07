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Нескучные технологии

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Искать скрытые камеры можно будет смартфоном

Искать скрытые камеры можно будет смартфоном

Проверка гостиничного номера на скрытые камеры скоро может стать задачей для обычного смартфона. Исследователи создали систему SweepLED, которая распознает спрятанный объектив по отражению света.

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