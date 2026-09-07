Искать скрытые камеры можно будет смартфоном

Проверка гостиничного номера на скрытые камеры скоро может стать задачей для обычного смартфона. Исследователи создали систему SweepLED, которая распознает спрятанный объектив по отражению света.
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