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Российские войска освободили около половины территории Торецка (Дзержинска)

Российские войска освободили около половины территории Торецка (Дзержинска)

ВС России продолжают освобождение города Торецка (Дзержинска). Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в ходе которого штурмовых действий в некоторых микрорайонах населённого пункта в «огневой мешок» попали несколько подразделений ВСУ.

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