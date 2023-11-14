Times of Israel: Израиль поддерживает помощь Газе в пакете безопасности США

Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, представленный президентом США Джо Байденом в октябре, но при соблюдении некоторых условий.
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