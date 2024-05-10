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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Идеальная закуска для пикника. Поехали с друзьями на пикник, начала резать закуску аромат стоял на весь лес….

Всем большой привет! В выходные дни как правило отдыхаем с друзьями, поехали на пикник и взяла с собой эту «чудо — закуску» — сочная, вкусная, сытная и готовится совсем несложно, при том, что меня лаваш всегда выручает, когда хочется приготовить побольше, да повкуснее.

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