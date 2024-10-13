Смертельные завтраки: как повседневные продукты могут повысить риск онкологических заболеваний Ольга ВайленкоСегодня многие из нас, занятые повседневными делами и рутиной, не задумываются о том, насколько важен выбор продуктов питания, особенно на завтрак.