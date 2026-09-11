В Москве задержали организаторов типографии по изготовлению поддельных паспортов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с ФСБ России пресекли деятельность типографии по изготовлению поддельных паспортов, а также трудовых договоров, миграционных карт, патентов, документов о регистрации по месту пребывания и других, двое подозреваемых в ее организации задержаны.
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