В Москве задержали организаторов типографии по изготовлению поддельных паспортов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с ФСБ России пресекли деятельность типографии по изготовлению поддельных паспортов, а также трудовых договоров, миграционных карт, патентов, документов о регистрации по месту пребывания и других, двое подозреваемых в ее организации задержаны.