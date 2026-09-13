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Редактирование оснований эмбриона человека точно, но с непредвиденными рисками

Редактирование оснований эмбриона человека точно, но с непредвиденными рисками

Базовые редакторы ДНК — более точная альтернатива классическому CRISPR — способны вносить целевые изменения в одноклеточный человеческий эмбрион так, что модификации сохраняются во всех дочерних клетках.

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