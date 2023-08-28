Представлены изготовленные на заказ Rolls-Royce Spectre и Ghost

Rolls-Royce представила четыре автомобиля, включая две сделанные на заказ модели Spectre и две специальные модели Ghost, на мероприятии Salon Prive Concours 2023, которое пройдет во дворце Бленхейм в Оксфордшире, Великобритания на этой неделе.
Rolls-Royce представила четыре автомобиля, включая две сделанные на заказ модели Spectre и две специальные модели Ghost, на мероприятии Salon Prive Concours 2023, которое пройдет во дворце Бленхейм в Оксфордшире, Великобритания на этой неделе.
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