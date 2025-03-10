FT узнала о планах Украины предложить частичное прекращение огня с Россией

Украина на переговорах с США намерена предложить частичное прекращение огня с Россией, предусматривающее отказ от ударов беспилотниками и ракетами дальнего радиуса действия, а также от проведения боевых операций в Черном море, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.