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Финал фестиваля-конкурса «Круговорот традиций» и День картошки прошли в Лотошино

Финал фестиваля-конкурса «Круговорот традиций» и День картошки прошли в Лотошино

В Лотошине прошел традиционный праздник «День картошки». Гости смогли попробовать блюда из нового урожая, посетить ярмарку, познакомиться с народными промыслами и принять участие в этнических играх.

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