Замглавы новосибирского МЧС выступил в суде по делу экс-зампрокурора Кузьменок

Свидетелей по делу Кузьменок продолжили допрашивать в Ленинском районном суде Барнаула 20 февраля В Ленинском районном суде Барнаула продолжили допрашивать свидетелей по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок.
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