«Зенит» – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров РПЛ

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10 августа в матче четвертого тура РПЛ сыграют лидеры сезона «Зенит» и «Динамо» М. Встреча пройдет на домашнем стадионе петербуржцев и начнется в 17:30 мск.