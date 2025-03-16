Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Руне сыграет с Дрэйпером

Сетка здесь. BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 5 – 16 марта 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 9 693 540 долларов Открытые корты, хард Финал Хольгер Руне (Дания) Джек Дрэйпер (Великобритания) Дата проведения 17 марта, 00.
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