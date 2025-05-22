При ракетном ударе по Льгову пострадали 16 человек

В результате массированного ракетного удара украинских войск по городу Льгову пострадали 16 человек, в пятницу, 23 мая 2025 года, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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