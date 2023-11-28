Красивая природа на снимках Бена Марара

Настоящий фотограф — тот, кто способен увидеть красоту и донести ее до зрителя во всем ее величии. Талантливый фотограф-самоучка Бен Марар (Ben Marar) из штата Вашингтон своими работами доказал правоту этих слов.
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