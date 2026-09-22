Заявление властей Венгрии привело Киев в замешательство

Категоричный отказ властей Венгрии от строительства на своей территории топливных хранилищ для Украины вызвало недоумение Киева, об этом 22 сентября пишет украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.
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