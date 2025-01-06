Папа римский призвал монахинь быть более приветливыми

По его словам, суровые лица отвращают людей от веры.фото: vatican.vaПапа Римский Франциск в субботу, 4 января, раскритиковал монахинь из Союза «Святой Екатерины Сиенской» за «уксусные лица», призвав их быть более приветливыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии