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Свежие комментарии

Папа римский призвал монахинь быть более приветливыми

Папа римский призвал монахинь быть более приветливыми

По его словам, суровые лица отвращают людей от веры.фото: vatican.vaПапа Римский Франциск в субботу, 4 января, раскритиковал монахинь из Союза «Святой Екатерины Сиенской» за «уксусные лица», призвав их быть более приветливыми.

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