Двойная вершина на индексе Cryptofear

Индекс Crypto Fear & Greed Index откатился от уровня 74 пункта, нарисовав двойную вершину. Эта фигура в теханализе означает разворот тенденции или, как минимум, переход от роста к боковому движению, на некоторое время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии