В Союзе потребителей России выразили сомнения в эффективности системы маркировки частных клиник QR-кодами

Новая система маркировки частных медицинских организаций может быть удобнее, но не очень рационально тратить на это деньги, если вся информация доступна пациентам и сейчас, рассказал ИА НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
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