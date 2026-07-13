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В Союзе потребителей России выразили сомнения в эффективности системы маркировки частных клиник QR-кодами

В Союзе потребителей России выразили сомнения в эффективности системы маркировки частных клиник QR-кодами

Новая система маркировки частных медицинских организаций может быть удобнее, но не очень рационально тратить на это деньги, если вся информация доступна пациентам и сейчас, рассказал ИА НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

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