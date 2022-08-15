Царьград

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Крымский бар в поддержку ВСУ. "Два майора" требуют проверки

Крымский бар в поддержку ВСУ. "Два майора" требуют проверки

По данным источника, бар находится в посёлке Щёлкино. Работающий там диджей, который одновременно является зятем хозяйки заведения, открыто высказывает свою позицию в поддержку действующего на Украине режима, ущемляя в правах русских граждан.

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