Способности и умения Аргенти в новом геймплейном ролике Honkai: Star Rail Разработч...

Способности и умения Аргенти в новом геймплейном ролике Honkai: Star RailРазработчики Honkai: Star Rail на официальном Youtube-канале игры опубликовали видеоролик, в котором Совастьян и Пом-Пом рассказали о способностях и умениях нового персонажа АргентиЧитать дальше → источник.