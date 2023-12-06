Способности и умения Аргенти в новом геймплейном ролике Honkai: Star Rail Разработч...

Способности и умения Аргенти в новом геймплейном ролике Honkai: Star RailРазработчики Honkai: Star Rail на официальном Youtube-канале игры опубликовали видеоролик, в котором Совастьян и Пом-Пом рассказали о способностях и умениях нового персонажа АргентиЧитать дальше → источник.
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